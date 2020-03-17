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Аналитики оценили влияние срыва сделки ОПЕК+ на экономику России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Нефтяные компании в России в настоящий момент готовы к низким ценам на сырье на фоне резкого удешевления нефти после срыва сделки ОПЕК+. Такой прогноз дали специалисты американского банка Goldman Sachs, с текстом которого 17 марта ознакомились «Известия».

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Однако цена на нефть в $35 останется надолго

По мнению аналитиков, в ближайшие два финансовых квартала цены на нефть будут колебаться в районе $30 за беррель. По их мнению, российские нефтяники будут чувствовать себя уверенно в таких условиях из-за себестоимости добычи сырья в России. В Goldman Sachs подсчитали, что в стране порог безубыточности составляет около $15 без налогов. Это один из самых низких показателей в мире.

Также в Goldman Sachs отметили важность плавающего курса рубля, который снижает издержки компаний при пересчете на доллары.

Наиболее устойчивой к новым условиям компанией российские аналитики назвали «Роснефть».

«У компании самые низкие затраты на добычу, а благодаря гибким условиям налогообложения российской нефтяной отрасли «Роснефть» сможет продолжить генерировать высокую доходность по свободному денежному потоку в 2020–2021 годах», — прокомментировал «Известиям» старший аналитик БКС Сергей Суверов.

Суверов подчеркнул, что даже при низких ценах на нефть «Роснефть» сможет сохранить высокий уровень дивидендной доходности.

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