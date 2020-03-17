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Путин удивился росту цен на бензин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин удивился тому, что цена бензина за год выросла на 10,44%. Он подчеркнул, что это произошло на фоне падения цен на нефть почти вдвое.

«У нас летняя дизелька выросла незначительно по цене, зимняя — чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. А 92-й бензин за год вырос на 10,44%. Как вы это оцениваете?» — цитирует его обращение к министрам ТАСС.

На совещании с кабинетом министров глава государства попросил держать этот вопрос под контролем.

«Мы с Министерством энергетики держим на контроле эту ситуацию. Надо понимать, что в принципе бензин не много используется в работе», — ответил на слова главы государства министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

11 марта министр энергетики России Александр Новак заявил, что цены на топливо в России будут расти не выше уровня инфляции. По его словам, для этого разработан специальный механизм.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Утром в понедельник цены на мировом рынке на углеводород начали стремительное снижение и к 9 марта рухнули более чем на 30%. К середине месяца нефть Brent обновила четырехлетний минимум: $30 за баррель.

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