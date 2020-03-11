Новак заявил о прогнозируемых ценах на топливо в России

Цены на топливо в России будут прогнозируемыми, их рост не превысит уровень инфляции. Об этом в среду, 11 марта, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

«У нас на сегодняшний день механизм, который был разработан правительством, помогает сохранять цены на текущем уровне независимо от того, цены на нефть идут вверх или вниз. Наши цены (на бензин. — Ред.) будут в прогнозных параметрах на уровне не выше инфляции», — сказал министр.

Как добавил Новак, в четверг, 12 марта, он проведет встречу с российскими нефтяниками, на которой будут обсуждаться планы по добыче, текущая ситуация на рынке нефти и дальнейшее взаимодействие, сообщает ТАСС.

Глава Минфина также рассказал, что Россия продолжила переговоры с министрами стран ОПЕК и ОПЕК+ о текущей ситуации на рынке нефти.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Утром в понедельник цены на мировом рынке на углеводород начали стремительное снижение. Курс российской валюты также упал.