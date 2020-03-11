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Новак заявил о прогнозируемых ценах на топливо в России

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Цены на топливо в России будут прогнозируемыми, их рост не превысит уровень инфляции. Об этом в среду, 11 марта, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

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«У нас на сегодняшний день механизм, который был разработан правительством, помогает сохранять цены на текущем уровне независимо от того, цены на нефть идут вверх или вниз. Наши цены (на бензин. — Ред.) будут в прогнозных параметрах на уровне не выше инфляции», — сказал министр.

Как добавил Новак, в четверг, 12 марта, он проведет встречу с российскими нефтяниками, на которой будут обсуждаться планы по добыче, текущая ситуация на рынке нефти и дальнейшее взаимодействие, сообщает ТАСС.

Глава Минфина также рассказал, что Россия продолжила переговоры с министрами стран ОПЕК и ОПЕК+ о текущей ситуации на рынке нефти.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи нефти, соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили о намерении Саудовской Аравии увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Утром в понедельник цены на мировом рынке на углеводород начали стремительное снижение. Курс российской валюты также упал.

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