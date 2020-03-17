Нефть Brent опустилась ниже $29

Цена нефти марки Brent снизилась до $28,85 за баррель впервые с января 2016 года. Об этом говорят данные торгов на лондонской бирже ICE во вторник, 17 марта.

Отмечается, что цена майских фьючерсов на Brent снизилась на 4,16%, на нефть марки WTI ― на 3,1% до $28,1 за баррель.

Ранее 17 марта нефть марки Brent подорожала на 5,23% до $31,17 за баррель. Топливо WTI ― на 5,10% до $30,48.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению нефтедобычи, в результате чего соглашение распалось. После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В этом случае цены на сырье могут упасть до $20 за баррель.

В результате распада соглашения цены на нефть 9 марта обвалились на 30% — до $33,99 за баррель.