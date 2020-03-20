Баррель Brent превысил отметку в $29

Мировые цены на нефть продолжили рост в пятницу. Баррель Brent подорожал еще на 3%, превысив $29. Стоимость нефти WTI повысилась до $27. Рост цен на топливо происходит после резкого обвала в предыдущие дни — рекордное падение зафиксировали 18 марта. Индекс Московской биржи поднялся на 7,7%, до 2275, 7 пункта. Это рекордный дневной рост с марта 2009 года. Американская валюта торгуется на уровне 79 рублей. Евро снизился примерно на 5% — до 84 рублей.