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СМИ узнали о планах США ввести санкции против РФ из-за «нефтяной войны»

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Вашингтон рассматривает вариант оказания дипломатического давления на Саудовскую Аравию и введения санкций против России для «стабилизации цен на рынке нефти», сообщила 19 марта газета The Wall Street Journal.

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Отмечается, что США хотят вынудить саудитов вернуться к объемам добычи, предусмотренным сделкой ОПЕК+.

Каких действий от Москвы хочет добиться администрация президента Дональда Трампа, не уточняется. Однако в качестве меры «воздействия» на Россию рассматриваются новые санкции.

6 марта появились сообщения о разрыве сделки ОПЕК+. Впервые с конца 2016 года страны ОПЕК, а также Россия, Казахстан и Азербайджан не смогли договориться о параметрах сделки по сокращению добычи из-за падения спроса на фоне распространения коронавируса. Договор прекращает действовать 1 апреля.

В итоге Эр-Рияд объявил о планах увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок своим запасы. 9 марта цены на нефть рухнули более чем на 30%, до $31,02 в моменте. Вслед за нефтью пал курс рубля.

США обеспокоились из-за ситуации, так как активно развивают дорогостоящую добычу сланцевой нефти.

Как объяснил «Известиям» генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, Россия ведет одновременно две нефтяные войны — одну против США, а вторую с Саудовской Аравией.

В случае с США расчет идет на то, что при низких ценах Вашингтону будет убыточно и невыгодно добывать дорогой сланец.

Что касается Эр-Рияда, для него низкие цены гораздо опаснее, чем для РФ, так как бюджет королевства рассчитан на цены 80$ за баррель.

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