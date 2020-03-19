Стоимость нефти Brent выросла на 15%

Майские фьючерсы на нефть Brent выросли более чем на 15% на бирже ICE в Лондоне. Об этом свидетельствуют данные торгов на четверг, 19 марта.

Как отмечает ТАСС, в 20:30 мск цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent поднялась до отметки в $28,3 за баррель. Нефть WTI выросла до $25,45 за баррель.

Ранее в четверг сообщалось, что мировые цены на нефть, по данным лондонской биржи, ускорили темпы роста до 10–20%. По состоянию на 18:48 мск цена майских фьючерсов нефти Brent поднималась до $27,23 за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть WTI — до $24,79 за баррель.

Накануне в среду, 18 марта, цена на нефть марки Brent опустилась ниже $27 за баррель впервые с сентября 2003 года. WTI же показала падение ниже $21 за баррель впервые с 26 февраля 2002 года.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал текущую цену на нефть, безусловно, низкой и сообщил, что в Кремле следят за ситуацией на рынке.

13 марта министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страна сможет полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет при цене нефти $30 за баррель.

Провал переговоров стран — участниц ОПЕК+ дестабилизировал ситуацию на мировых и российских рынках 6 марта. Резкое падение цен на нефть спровоцировало существенное снижение курса рубля к доллару и евро, а также пошатнуло стоимость акций российских компаний.