Мишустин заявил об устойчивости нефтяной отрасли России

Нефтяная отрасль в России устойчива к волатильности на мировом рынке. Об этом в субботу, 21 марта, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

«Российская нефтяная отрасль готова к такой волатильности, она одна из наиболее конкурентоспособных в мире. Добыча сохраняется, компании работают в полном объеме, и на данный момент Россия продолжает размещать свою продукцию на ключевых рынках», ― цитирует его «Интерфакс».

Также председатель правительства отметил, что сейчас наблюдается «уверенное восстановление» спроса на нефть в Китае.

Кроме того, Мишустин добавил, что негативный эффект влияния коронавируса на экономику стал основным триггером падения котировок нефти.

Накануне глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что к концу 2020 года цены на нефть могут вернуться к уровню $60 за баррель. Он также подчеркнул, что контакты с ОПЕК нужно продолжать и обмениваться информацией, однако необходимо получать взаимную выгоду от сотрудничества в условиях рынка.

6 марта страны – участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи, в результате чего соглашение распалось. После переговоров сообщалось о намерении Эр-Рияда увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть, а с 1 апреля будут сняты ограничения по добыче в странах – участницах прежнего альянса.

Резкое падение цен на нефть спровоцировало существенное снижение курса рубля к доллару и евро, а также пошатнуло стоимость акций российских компаний.

13 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия сможет профинансировать в полном объеме расходы бюджета, не снижая их около шести лет, при цене нефти $30 за баррель.