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США обвинили Россию во враждебных действиях в сфере энергетики

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Фото: Global Look Press/Wang Ying/Xinhua
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США призвали все страны мира воздержаться от серьезных столкновений на нефтяном рынке, так как это дестабилизирует общемировую экономическую ситуации в условиях распространения коронавируса. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Госдепартамента США во время брифинга в пятницу, 20 марта.

Как сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства, представитель Госдепа в ответ на вопрос о контактах между Россией и США в нефтяной сфере назвал действия Москвы в области энергетики враждебными.

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«Не только мы в департаменте или исполнительная власть, но и конгресс неоднократно приводили примеры того, что Россия использует свою энергетику как зловредный игрок, в злых целях», — заявил дипломат.

Однако собеседник отказался открыто обсуждать дипломатические отношения США с другими странами, в том числе введение новых санкций.

19 марта издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявило, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничений против РФ и оказания дипломатического давления на Саудовскую Аравию «для стабилизации рынка нефти».

6 марта министры стран ОПЕК, а также России, Казахстана и Азербайджана не смогли договориться о продлении сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти.

Договор прекращает действовать 1 апреля. Саудовская Аравия пообещала увеличить добычу нефти на 10–12 млн баррелей в сутки и снизить официальные цены.

Мировые цены на нефть после этого резко снизились. Президент США Дональд Трамп обвинил в произошедшем Россию и Саудовскую Аравию.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в свою очередь заявил, что российская сторона выступала за сохранение сделки на прежних условиях до конца следующего квартала, чтобы понять, как на мировую экономику повлиял коронавирус. Однако другие участники настаивали на дополнительном сокращении добычи. Кроме того, он отметил, что Москва продолжит сотрудничество с ОПЕК, а российские компании останутся конкурентоспособными при любом уровне цен.

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