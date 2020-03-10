В США исключили отправку наземных войск в Идлиб

США и НАТО не рассматривают введение войск в сирийскую провинцию Идлиб. Об этом заявил на брифинге для журналистов в Брюсселе во вторник, 10 марта, спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри.

«Думаю, что можно забыть о наземных войсках. Наземные войска — это лишь исключительная мера», — приводит «РИА Новости» слова политика. Он добавил, что США «изучают, что можно сделать в воздухе».

По его словам, страны — участницы НАТО рассматривают разные варианты оказания помощи Турции в связи с ситуацией в Идлибе, поэтому Анкара в соответствии с четвертой статьей устава организации «призвала страны альянса поддержать ее». «И мы здесь работаем с другими странами НАТО, чтобы рассмотреть, какие варианты доступны», — приводит ТАСС слова Джеффри.

Ранее, 6 марта, Вашингтон поприветствовал договоренности России и Турции по Идлибу и выразил надежду на деэскалацию ситуации. Отмечалось, что Соединенные Штаты ожидают переговоров по Сирии с Турцией, «которая стремится к прочному режиму прекращению огня».

В Госдепе заверили, что единственным способом урегулировать ситуацию в Идлибе является установление режима прекращения огня во всей Сирии и продолжение переговоров, согласно резолюции Совбеза ООН 2254.

За день до этого Джеффри заявил, что американская сторона продолжит оказывать давление на Москву и Тегеран за поддержку сирийского лидера Башара Асада. По мнению спецпредставителя по Сирии, эти меры должны привести к компромиссу.

Переговоры по Идлибу прошли между Москвой и Анкарой в Кремле 5 марта. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган три часа общались наедине, после чего началась работа с делегациями. В итоге стороны согласовали меры по разрешению сирийской ситуации.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. С 15 марта начнется Россия и Турция начнут совместное патрулирование трассы М5 в Сирии.