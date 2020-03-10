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Турция пригрозила военным ответом в случае нарушения перемирия в Сирии

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Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli
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Турецкая армия в случае нарушения договоренностей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана вернется к «прежней стратегии», заявил 10 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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«Мы работаем над тем, чтобы перемирие в Идлибе было постоянным. Если сирийская армия, несмотря на введение режима прекращения огня, начнет продвижение на северо-западе Сирии, мы предпримем то, что уже предпринимали ранее», — приводит его слова агентство Anadolu.

Переговоры Путина и Эрдогана по мирному урегулированию военного конфликта в Идлибе состоялись в Москве 5 марта. Президенты три часа общались наедине, после чего началась работа с делегациями. По итогу сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. При этом российская сторона уже заявила о фиксации нарушений со стороны боевиков, которые совершили шесть обстрелов. Однако в Турции заявляют об отсутствии нарушений.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официальных сирийских властей начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики продолжаются зачистки от террористов.

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