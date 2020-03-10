Глава МИД Казахстана сообщил о возможном переносе переговоров по Сирии

Переговоры по Сирии, намеченные на март в Нур-Султане, возможно, перенесут. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

«Пока никакой информации», — цитирует Тлеуберди «РИА Новости».

О проведение переговоров было заявлено в декабре 2019, сейчас в связи со сложившейся в Сирии ситуацией встречу могут перенести на более позднее время, отметил министр.

Предыдущая встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате прошла в столице Казахстана 10-11 декабря 2019 года. В ней приняли участие делегации правительства арабской страны и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей выступали представители ООН, Иордании, Ирака и Ливана.

5 марта в Москве состоялись российско-турецкие переговоры по Идлибу. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган три часа общались наедине, после чего началась работа с делегациями. По итогу сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии.

В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. При этом российская сторона уже заявила о фиксации нарушений со стороны боевиков, которые совершили шесть обстрелов. Однако в Турции заявляют об отсутствии нарушений.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики продолжаются зачистки от террористов.