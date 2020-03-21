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Правительство и ЦБ приняли меры для поддержки малого бизнеса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российское правительство совместно с Центробанком страны принимают меры для поддержания малого бизнеса из-за распространения коронавируса и волатильности на рынках . Об этом в субботу, 21 марта, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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«Мы принимаем активные упреждающие меры, чтобы сократить эти эффекты для финансовой системы России, для реального сектора и наших людей», — цитирует «Интерфакс» слова Мишустина.

По словам главы российского кабмина, первостепенной общей задачей правительства и ЦБ страны является недопущение снижения объемов кредитования реального сектора. Еще одной приоритетной целью для Банка России и Правительства Мишустин обозначил поддержку малого бизнеса в сложных условиях пандемии корнавируса.

Премьер также сообщил о запуске Центробанком России большой дополнительной программы льготного кредитования небольших компаний.

Накануне 20 марта ЦБ РФ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. По мнению аналитиков, такое решение о величине ставки регулятор принял из-за возможного удара ее повышением по экономическому росту страны, который и так находится в зоне риска из-за ситуации на мировых рынках и эпидемии коронавируса нового типа.

В этот же день стало известно, что регулятор на фоне распространения COVID-19 приостановил проверки финансовых организаций за исключением случаев неотложного реагирования.

Издание The New York Times 20 марта отметило, что Россия готова к пандемии коронавируса лучше, чем любая страна мира.

19 марта министр финансов России Антон Силуанов заявил, что последствия от турбулентности на рынках не окажут таких значительных последствий, которые может преподнести коронавирус.

17 марта сообщалось, что правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для обеспечения финансовой стабильности в России в условиях распространения коронавируса.

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