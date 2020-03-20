ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Центробанк во время заседания в пятницу, 20 марта, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.

В регуляторе отметили, что в дальнейшем решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Ранее аналитики давали различные прогнозы на этот счет. Так, 18 марта участники консенсус-прогноза «Известий» предположили, что ЦБ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 6%. Прогноз, в частности, обуславливался тем, что повышение ставки в марте может ударить по экономическому росту страны, который и так находится в зоне риска из-за ситуации на мировых рынках и эпидемии коронавируса нового типа.

При этом ряд экспертов предсказывали повышение ставки и, соответственно, переход ЦБ к более жесткой денежно-кредитной политике. Специалисты допускали, что это будет возможно, если среди российских инвесторов возобладают панические настроения и они решат вывести капиталы с российского рынка акций и гособлигаций, пишет «Газета.ру».

В предыдущий раз ключевая ставка менялась 7 февраля. Тогда регулятор снизил ее на 25 б.п. — до 6% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что считает эффект от такого снижения будет накопительным, его пик произойдет в III–IV квартале 2020 года

Пандемия коронавирусной инфекции, а также провал сделки ОПЕК+ привели к резкому снижению уровня мировой экономики.