Аналитики предсказали сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 6%

Участники консенсус-прогноза «Известий», составлением которого занимались аналитики из топ-40 российских банков, считают, что Центробанк на заседании 20 марта сохранит ключевую ставку на уровне 6%. В том, что регулятор оставит ее на прежнем уровне, уверены 65% опрошенных экспертов, остальные полагают, что она может вырасти, но не более чем на 0,5 п.п.

По словам аналитика банка «Хоум Кредит» Станислава Дужинского, прогноз, в частности, обуславливается тем, что повышение ставки в марте может ударить по экономическому росту страны, который и так находится в зоне риска из-за ситуации на мировых рынках и эпидемии коронавируса нового типа. Благодаря низким ставкам компаниям доступны кредиты и инвестирование на доступных условиях. Кроме того, снижение курса рубля отражается на динамике инфляции не сразу — для этого, как правило, нужно около двух-трех месяцев.

Главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев, проводя параллель между текущим кризисом и кризисами 2008 и 2014 годов, обратил внимание на тот факт, что сейчас в бюджете есть резервы, которые власти готовы тратить ближайшие пару лет, пока нефть подстраивается под новый баланс фундаментальных факторов.

В свою очередь главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович выразил уверенность в том, что ЦБ поддержит отечественный финансовый рынок путем наращивания объемов продаж валюты. Это, по его мнению, поможет сдержать инфляцию.

17 марта российское правительство и Центробанк ввели пакет мер поддержки для обеспечения финансовой стабильности в условиях распространения коронавируса SARS-CoV-2. У него три первоочередные задачи: обеспечение финансовой стабильности, поддержание финансовой устойчивости экономики, поддержка населения и региональных бюджетов.

В частности, Центробанк принял решение об отсрочке налоговых взысканий для авиаперевозчиков и туроператоров, так как эти отрасли сильнее остальных испытывают негативное влияние от пандемии.

Пандемия коронавирусной инфекции, а также провал сделки ОПЕК+ привели к резкому снижению уровня мировой экономики. 18 марта цена на нефть WTI опустилась ниже $21 за баррель, а майские фьючерсы Brent на бирже ICE торгуются на уровне $24,64 за баррель. Курс доллара на Московской бирже в этот день превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Евро достиг отметки в 88 рублей. Такой цифры валютные трейдеры не фиксировали уже больше четырех лет.

Центробанк снизил ключевую ставку на 25 б.п. — до 6% годовых — 7 февраля. Глава регулятора Эльвира Набиуллина считает, что эффект от такого снижения будет накопительным, его пик произойдет в III–IV квартале 2020 года.