Курс доллара на Forex превысил 82 рубля

Курс рубля на рынке Forex в среду, 18 марта, падает по отношению к доллару и евро.

По состоянию на 21:06 мск курс американской валюты составлял 82,16 рубля, европейской — 89,07 рубля, пишет «РИА Новости»..

Ранее в этот же день курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 80 рублей впервые с 11 февраля 2016 года. Вечером 18 марта торги остановились на уровне 80,87 рубля — максимально допустимом на текущий момент показателе Мосбиржи.

В течение дня еще резко упал и курс рубля по отношению к евро. Он достиг отметки в 88 рублей. Такой цифры валютные трейдеры не фиксировали уже больше четырех лет.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран — участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть.

В частности, 18 марта майские фьючерсы на нефть Brent подешевели до $27 за баррель впервые с 2003 года, а WTI опустилась ниже $23, такого не было с 2002 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал текущую цену на нефть безусловно низкой, а также добавил, что в Кремле наблюдают и анализируют ситуацию на международном рынке.