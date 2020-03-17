Курс рубля к доллару и евро вырос на торгах

Курс доллара к рублю 17 марта упал на 0,87% на открытии торгов в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов, до 74 рублей, а курс евро снизился на 1,8%, до 82,89 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи на 17 марта.

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов падали на 0,2–1%, но по состоянию на 10:20 выросли на 1,36% и 1,12% соответственно.

Накануне, 16 марта, курс доллара к рублю вырастал до 74,78 рубля, евро — до 83,84 рубля.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран – участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро и претерпела значительные изменения стоимость акций российских компаний.

В то же время министр финансов России Антон Силуанов заявил, что при цене нефти $30 за баррель можно полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет.

В последний раз доллар превышал отметку в 75 рублей в феврале 2016 года. Тогда американская валюта стоила 78 рублей.