Доллар подорожал до 75 рублей

Курс доллара к рублю вырос на Московской бирже и составил 74,78 рубля. Об этом стало известно в понедельник, 16 марта.

Евро, в свою очередь, подорожал до 83,84 рубля.

Ранее, 11 марта, курс доллара на Московской бирже составил 73,13 рубля.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран – участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро и претерпела значительные изменения стоимость акций российских компаний.

В то же время министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что при цене нефти $30 за баррель можно полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет.

В последний раз доллар превышал отметку в 75 рублей в начале 2016 года. В феврале того года американская валюта стоила 78 рублей.