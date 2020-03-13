Эксперт спрогнозировал курс рубля через два года

Курс российского рубля последует за динамикой цены на нефть марки Brent и после провала к 75 рублям за доллар США и стабилизации вернется за два года к 61 рублю. Такой прогноз дал аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф, пишет «РИА Новости».

По его мнению, стоимость барреля Brent ближайшие шесть месяцев может находиться в районе $30 за баррель. Но постепенно вернется к уровню в $60 за баррель, отмечает «Газета.ру».

«Мы считаем, что при этом сценарии рубль первоначально обесценится до 75 рублей за доллар, а затем начнет расти до 61 рубля», — отметил эксперт и уточнил, что рубль будет удерживаться на уровне 75 рублей за доллар в течение второго и третьего квартала, затем в следующие 12 месяцев укрепится до 68 рублей за доллар, а через два с половиной года — до 61 рубля.

Утром в пятницу курс доллара США в ходе торгов на Московской бирже снизился на 1,24 рубля до отметки 73,61 рубля. Курс евро опустился на 1,26 рубля до отметки 82,23.

6 марта провалились переговоры стран – участниц ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и распаде соглашения о нефтедобыче. Нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть.

Вслед за этим снизился курс рубля по отношению к доллару и евро, серьезное падение претерпели индексы российских компаний. 12 марта курс доллара впервые с марта 2016 года в первые минуты торгов поднялся выше 74 рублей.