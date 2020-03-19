Банк Англии снизил базовую ставку до 0,1%

Банк Англии на внеочередном заседании в четверг, 19 марта, понизил базовую процентную ставку на 15 базисных пунктов, до 0,1% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Также он увеличил объем выкупа активов с рынка до £645 млрд.

11 марта Банк Англии уже понижал процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 0,25%, уточняет RT.

В тот же день министр финансов Риши Сунак сообщил, что правительство Великобритании выделит £30 млрд ($38,9 млрд) на меры поддержки частных предприятий и системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса.

18 марта сообщалось, что мэр Лондона Садик Хан задумался о введении в ближайшие дни в городе карантина для предотвращения распространения COVID-19, пишет «Ридус».

В Великобритании число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом увеличилось до 104. Всего в государстве 2626 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.