Метро Лондона ограничило работу из-за коронавируса

Лондонcкое метро ограничивает работу из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом оператор лондонского транспорта TfL сообщил 18 марта в пресс-релизе.

«С завтрашнего дня (19 марта. — Ред.) до 40 станций метро Лондона, которые не являются пересадочными узлами на другие линии, будут закрыты до дальнейшего уведомления», — говорится в документе.

С 20 марта линия «Ватерлоо-энд-Сити» (Waterloo & City line) полностью прекращает работу, сообщает RT.

Мэр британской столицы Садик Хан призвал жителей города использовать общественный транспорт только в случае крайней необходимости, сообщается на сайте aif.ru.

Накануне сообщалось, что в Великобритании число летальных исходов от последствий заражения коронавирусом увеличилось до 104. Всего в государстве 2626 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Ранее 19 марта в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили об отмене живых концертов и экскурсий в Московском метрополитене из-за коронавируса.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на утро 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

К настоящему моменту в РФ зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных — в Москве.