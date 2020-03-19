Экскурсии и живые концерты отменили в московском метро

Живые концерты и экскурсии отменили в Московском метрополитене из-за коронавируса. Эту информацию подтвердили в четверг, 19 марта, в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Временно будут приостановлены выступления участников проекта «Музыка в метро» и работа экскурсионного бюро «Метротур», а также проекта «Экскурсии в метро». Забота о безопасности людей — наша приоритетная задача», — цитирует сайт kp.ru заммэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова.

В департаменте уточнили, что на инфраструктуре метрополитена и Московских центральных диаметров отменены все культурные мероприятия. С 19 марта также закрываются для посещений Центр профориентации метрополитена на станции «Выставочная» и Павильон Московских центральных диаметров на площади Киевского вокзала. Решения были приняты в соответствии с принятыми мэром столицы Сергеем Собяниным и дополнительными ограничительными мерами по предотвращению распространения инфекции в Москве, включая запрет массовых мероприятий с числом участников более 50 человек и закрытие музеев, пишет РИАМО.

О возобновлении графика работы павильона МЦД, Центра профориентации метрополитена и других проектов будет объявлено дополнительно, передает агентство городских новостей «Москва».

Пока в метро продолжают продолжают работать кассиры, которым уже выдали перчатки для защиты рук, и стойки «Живое общение» на станциях.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на утро 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

К настоящему моменту в РФ зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом, большинство зараженных — в Москве. 19 марта стало известно о смерти 79-летней женщины с коронавирусной инфекцией в одной из больниц столицы. Она также имела ряд хронических заболеваний.