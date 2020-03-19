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ФССП ограничит личный прием граждан

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) с четверга, 19 марта, временно ограничивает личный прием граждан. Об этом говорится в сообщении на сайте службы.

Клиентам рекомендовали использовать для решения вопросов интернет-приемную, письменные обращения и сервис «Банк исполнительных производств».

18 марта Верховный суд РФ выпустил постановление, согласно которому на фоне распространения коронавирусной инфекции российские суды приостанавливают рассмотрение всех дел, кроме безотлагательных. Кроме того, судам рекомендовано инициировать рассмотрение дел по видеосвязи, а сотрудникам осуществлять самоизоляцию при малейших признаках заболевания, а доступ на заседание людей, которые не участвуют в процессах, ограничивается.

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