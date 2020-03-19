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Минобрнауки разрешило вузам сдвигать сессию из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Сессии в российских вузах могут быть перенесены из-за коронавируса. Об этом говорится в методических рекомендациях, выпущенных Министерством образования и науки.

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Если сроки сдачи экзаменов переносятся, необходимо соблюдать право студентов на каникулы с учетом общей продолжительности времени отдыха не более десяти недель, говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее в марте министерство обязало учебные заведения усилить меры профилактики. В частности, вузы должны закупить средства дезинфекции и измерять температуру людей на входе в здания. Работу рекомендовано по возможности вести в онлайн-режиме. В этот же день многие вузы, включая МГУ, разрешили студентам перейти на дистанционное обучение.

По данным Worldometer на 6:30 мск 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек.

В России в настоящее время зафиксировано 147 случаев заболевания.

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