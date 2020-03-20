ФНС приостановит выездные проверки до 1 мая

Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостанавливает до 1 мая назначение выездных налоговых проверок, проверок пользователей онлайн-касс, а также контроль за соблюдением требований валютного законодательства и вопросам госрегулируемых видов деятельности в области азартных игр и лотерей в отношении всех категорий налогоплательщиков, в том числе малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на сайте налоговой в пятницу, 20 марта.

Соответствующий приказ подписал руководитель ФНС Даниил Егоров в рамках исполнения поручения премьер-министра Михаила Мишустина от 18 марта о минимизации рисков распространения коронавируса.

Начатые ранее выездные проверки также приостанавливаются. Незавершенные проверки применения контрольно-кассовой техники и валютного законодательства, незаконченное производство по делам об административных правонарушениях проведут без непосредственного контакта с налогоплательщиками с помощью телекоммуникаций, через личный кабинет или по почте.

Согласно поручению Мишустина, Минэкономразвития совместно с Генеральной прокуратурой до 25 марта должны решить, как уменьшить количество внеплановых проверок.

Кроме того, в среду председатель кабмина поручил предоставить отсрочку по налогам и страховым взносам со сроком уплаты до 1 мая предприятиям, занимающимся туризмом и авиаперевозками. Правительство решило ввести отсрочку налогов для туризма и авиаперевозок 16 марта. Отмечалось, что эти сферы пострадали больше всего от распространения коронавируса.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пневмонию COVID-19, вызываемую вирусом SARS-COV-2, пандемией.