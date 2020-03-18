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Мишустин поручил приостановить до 1 мая налоговые и таможенные проверки

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить налоговые и таможенные проверки до 1 мая. Об этом говорится в перечне поручений премьера, опубликованном на официальном сайте кабмина 18 марта.

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«Федеральным органам исполнительной власти приостановить до 1 мая 2020 года назначение проверок <…>, а также выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок, за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер», ­­— говорится в документе.

Также Мишустин поручил рассмотреть вопрос о приостановлении назначенных проверок в срок до 20 марта. Кроме того, Минэкономразвития совместно с Генеральной прокуратурой РФ до 25 марта должны совместно проработать вопрос минимизации внеплановых проверок.

Ранее в среду Мишустин поручил предоставить отсрочку по налогам и страховым взносам со сроком уплаты до 1 мая предприятиям в сфере туризма и авиаперевозок. Ввести отсрочку налогов для туризма и авиаперевозок правительство решило 16 марта. В кабмине отметили, что именно эти сферы пострадали сильнее всего от распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. Глава организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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