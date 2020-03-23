Контактирующих с больными COVID-19 россиян отследят по геолокации

Систему отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными коронавирусом SARS-CoV-2 создадут на основании данных сотовых операторов о геолокации. Соответствующее поручение дал Минкомсвязи премьер-министр России Михаил Мишустин.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ в понедельник, 23 марта. Власти предусмотрят возможность оповещения граждан о факте контакта с лицом, больным коронавирусом. Поручение должно быть исполнено в срок до 27 марта 2020 года, уточняет «Газета.ру».

Ранее в понедельник стало известно, что число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 71 человека. Всего в стране диагностировано 438 случаев заболевания, 17 пациентов выздоровели.

Новые зараженные недавно посещали страны с неблагоприятной обстановкой по COVID-19. Круг лиц, с которыми они контактировали, установлен.

К 23 марта на «горячую линию» депздрава Москвы обратились более 120 тыс. человек за консультацией по коронавирусу. Получено более 45 тыс. анкет от россиян, прибывших из стран с неблагоприятной обстановкой по COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12 944 человека.