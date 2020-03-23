Прямой эфир
Сюжет:

Количество случаев заражения коронавирусом в Москве возросло до 262

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось на 71, до 262. Об этом сообщили в оперативном штабе по столице 23 марта.

Все новые пациенты уже получают необходимое лечение. Обследования проводились в московских лабораториях. В дальнейшем подобные тесты будут производиться именно в столичных учреждениях, пробы не будут направляться на подтверждение в научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», как раньше, отметили в оперштабе.

Одни дома: кому следует перейти на уединенный образ жизни
Миллионы россиян попадают в зону риска из-за COVID-19, врачи советуют им постараться не выходить из дома

«Диагноз «коронавирусная инфекция» будет поставлен после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий, расположенных в Москве. <...> Повторное тестирование, при необходимости, будет также проводиться в Москве», — объяснили в оперштабе.

По состоянию на 23 марта в России диагностировано 438 случаев заболевания COVID-19. 17 человек уже вылечились. Случаев летального исхода нет.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин обратился к пожилым гражданам и лицам с хроническими заболеваниями с просьбой не выходить из дома без крайней необходимости, а по возможности — поехать на дачу. Для компенсации возможных дополнительных расходов будет предоставлена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. рублей, пишет «Газета.ру».

Операторам связи поручено не отключать от предоставляемых услуг в случае нулевого или отрицательного баланса абонентов из числа людей, входящих в группу риска по коронавирусу. Пени и штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ временно отменены.

С 5 марта в Москве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. До 10 апреля запрещены все массовые мероприятия численностью более 50 человек, школы и колледжи столицы закрыты на карантин. Больничные листы будут выдавать всем находящимся на карантине, в том числе здоровым людям.

С 23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами, исключением являются рейсы из Москвы в иностранные столицы, а также чартеры, которыми возвращают россиян на родину. В связи с пандемией COVID-19 к россиянам ранее обратился глава государства Владимир Путин.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12 944 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мишустин поручил ведомствам не допускать увольнений из-за коронавируса
В Москве отменили льготный проезд для школьников из-за COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020