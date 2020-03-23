В Кремле оценили инициативу о контроле по геолокации из-за COVID-19

Решение правительства создать систему для отслеживания заразившихся коронавирусом по геолокации не нарушает права граждан. Об этом журналистам в понедельник, 23 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. Не нарушает», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналистов, не нарушает ли данная инициатива закон.

Ранее, в понедельник, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи создать на основании данных сотовых операторов о геолокации систему отслеживания лиц, которые контактируют с больными коронавирусом SARS-CoV-2. Поручение необходимо исполнить до 27 марта.

В этот же день стало известно, что число заразившихся этой инфекцией в России увеличилось за сутки на 71 человека. Всего в стране зафиксировано 438 случаев заболевания, 17 человек выздоровели.

Новые пациенты недавно посещали государства с неблагоприятной обстановкой по COVID-19. Установлен круг лиц, с которыми они общались.

Всего к 23 марта на горячую линию департамента здравоохранения Москвы обратились более 120 тыс. человек за консультацией по коронавирусу. От россиян, которые прибыли из стран с неблагоприятной обстановкой по этому заболеванию, получено более 45 тыс. анкет, пишет «Газета.ру».