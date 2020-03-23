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В Италии провели первые консультации по применению помощи от России

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Фото: Russian Defence Ministry/Alexey Ereshko/Handout via REUTERS
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В Италии прошли первые консультации на тему применения прибывших из России специалистов и техники для помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом заявили в Министерстве обороны России в понедельник, 23 марта.

«В комплексе зданий офицерского собрания Сухопутных войск Вооруженных сил Италии (г. Рим) состоялись первые консультации по вопросу возможностей применения российских военных специалистов, техники и оборудования, прибывших в Итальянскую Республику для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией», ― цитирует сообщение Минобороны агентство «РИА Новости».

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Представителям итальянской стороны рассказали о составе прибывших российских специалистов и о возможностях привезенной техники.

Ранее, 23 марта, семь военно-транспортных самолетов из России с группой специалистов и грузом медицинского оборудования приземлились в Риме.

22 марта стало известно, что Минобороны предоставит Италии самолеты для помощи в борьбе с коронавирусом. Авиационная группировка состоит из девяти самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Общее число случаев заражения в Италии, по данным Worldometer на 23 марта, составляет 59 138, выздоровели 7024 пациента. Скончались 5476 человек.

10 марта Италия закрылась на карантин. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий, торжеств, закрыты кинотеатры, музеи, развлекательные центры, не работают учебные заведения.

8 марта стало известно, что Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент. Через 11 дней страна обогнала по числу погибших Китай.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в мире по состоянию на 23 марта подтверждено почти 350 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек.

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