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Первого в Италии пациента с коронавирусом выписали из больницы

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Фото: REUTERS/Yara Nardi
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Пациент, который, вероятно, стал первым в Италии носителем коронавируса, выписан из больницы. Это 38-летний житель Ломбардии по имени Маттио.

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Мужчина заболел в середине февраля, через несколько дней его состояние стало критическим. Дышать самостоятельно он начал только 9 марта, пишет Ansa.

В интернете появилось его обращение к населению, в котором он говорит, что ему повезло выздороветь после 18 дней в реанимации, и призывает всех соблюдать режим изоляции. После этого он попросил уважать его право на приватность, потому что хотел бы забыть случившееся и вернуться к нормальной жизни.

Ранее, 23 марта, власти Италии заявили, что смертность от коронавируса снижается. 21 марта был зафиксирован рекорд в 793 человека, на следующий день умер 651 человек, затем — 602 человека. Это еще не победа, но уже улучшение ситуации, отметили они.

К 8 марта Италия вышла на первое место по смертности. Согласно статистике к началу месяца, в республике умирает каждый 20-й пациент. К 19 марта страна обогнала по числу погибших Китай.

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