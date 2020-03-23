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В Италии предрекли потери экономики в €100 млрд ежемесячно из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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На фоне приостановки в Италии всех предприятий за исключением производящих продукцию первой необходимости экономика республики может терять около €100 млрд в месяц. Об этом заявил президент ассоциации итальянских промышленников Confindustria Винченцо Бочча 23 марта.

По его словам, постановление о временном закрытии производств вводит республику в «экономику военного времени».

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«70% производства закрывается. <…> Если ВВП составляет €1,8 трлн в год, это означает, что мы производим на €150 млрд в месяц и <…> теряем €100 млрд каждые 30 дней», — цитирует его AGI.

Он призвал не допустить закрытия компаний, отметив, что даже при нулевом обороте они смогут выжить.

О приостановке большей части производств объявил премьер-министр Джузеппе Конте 21 марта. Ограничение будет действовать до 3 апреля.

С 10 марта в Италии действует карантин, 19 марта его продлили на неопределенный срок. В республике полностью запрещено проведение массовых мероприятий, перестали работать кинотеатры, развлекательные центры, театры, музеи, школы.

Об экономическом спаде ранее заявили министры экономики стран Евросоюза. Экономист Исследовательского института Дайва и вовсе предрек появление новой мировой рецессии образца 2008 года в случае отсутствия необходимых мер по борьбе с коронавирусной пандемией.

Аналитики в беседе с «Известиями» рассказали, что ожидают возобновления роста мировой экономики не раньше второго полугодия 2020 года.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 349 тыс. случаев заболевания, скончались 15,3 тыс. человек.

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