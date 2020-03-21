Прямой эфир
Сюжет:

Экономист спрогнозировал рецессию образца 2008 года из-за коронавируса

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японский экономист Кодама Такаси из Исследовательского института Дайва рассказал, что влияние коронавируса на мировую экономику может привести к кризису, подобному рецессии 2008 года.

Шок в руку: как мировая экономика споткнулась о COVID-19 и нефть
Восстановление будет долгим и начнется не ранее второго полугодия, считают эксперты

По мнению эксперта, больше всего пострадают сферы туризма, общественного питания, организации развлечений, снизится спрос на автомобили и прочие товары длительного пользования.

«Если падение спроса и потребления продлится долго, то начнет сокращаться наем в этих отраслях. А это еще больше сократит спрос. В этом случае спад потребления приведет к сокращению рабочей силы, от этого потребление сократится еще больше, и развитие событий пойдет по замкнутому кругу. В таком случае нельзя будет отрицать возможность глобальной рецессии на уровне кризиса 2008 года», — пояснил эксперт «РИА Новости».

Такаси отметил, что по его личному мнению, сценарий развития мировой экономики зависит от установки периода по ограничению распространения вируса. По оптимистичным прогнозам, пик роста численности заражений пойдет на спад в течение апреля, а в мае экономическая жизнь придет в норму.

Экономист указал, что благодаря правильной стратегии проведения профилактики и оказания мер безопасности, в Китае пик был пройден 10 февраля, в то время как рост заболеваемости в мире произошел 16 февраля.

Ранее эпидемиолог и профессор медицины Стэнфордского университета Джон Иоанниди рассказал об опасностях всемирного карантина для жителей планеты.

Вспышка COVID-19 была впервые выявлена в китайском Ухане в декабре 2019 года. По данным Worldometer на 06:00 мск 21 марта, в мире заболели 276 007 человек, вылечились 91 952 пациента, умерли 11 401 человек.За последние недели очаг эпидемии коронавируса переместился из Китая в Европу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Назван снижающий риск заражения вирусами продукт
Определен один из главных очагов коронавируса в Европе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020