Экономист спрогнозировал рецессию образца 2008 года из-за коронавируса

Японский экономист Кодама Такаси из Исследовательского института Дайва рассказал, что влияние коронавируса на мировую экономику может привести к кризису, подобному рецессии 2008 года.

По мнению эксперта, больше всего пострадают сферы туризма, общественного питания, организации развлечений, снизится спрос на автомобили и прочие товары длительного пользования.

«Если падение спроса и потребления продлится долго, то начнет сокращаться наем в этих отраслях. А это еще больше сократит спрос. В этом случае спад потребления приведет к сокращению рабочей силы, от этого потребление сократится еще больше, и развитие событий пойдет по замкнутому кругу. В таком случае нельзя будет отрицать возможность глобальной рецессии на уровне кризиса 2008 года», — пояснил эксперт «РИА Новости».

Такаси отметил, что по его личному мнению, сценарий развития мировой экономики зависит от установки периода по ограничению распространения вируса. По оптимистичным прогнозам, пик роста численности заражений пойдет на спад в течение апреля, а в мае экономическая жизнь придет в норму.

Экономист указал, что благодаря правильной стратегии проведения профилактики и оказания мер безопасности, в Китае пик был пройден 10 февраля, в то время как рост заболеваемости в мире произошел 16 февраля.

Ранее эпидемиолог и профессор медицины Стэнфордского университета Джон Иоанниди рассказал об опасностях всемирного карантина для жителей планеты.

Вспышка COVID-19 была впервые выявлена в китайском Ухане в декабре 2019 года. По данным Worldometer на 06:00 мск 21 марта, в мире заболели 276 007 человек, вылечились 91 952 пациента, умерли 11 401 человек.За последние недели очаг эпидемии коронавируса переместился из Китая в Европу.