Эпидемиолог рассказал об опасных последствиях всемирного карантина

Последствия всемирного карантина в будущем могут оказаться опасней, чем свободное распространение коронавируса SARS-CoV-2. Об этом рассказал профессор медицины Стэнфордского университета Джон Иоаннидис порталу Stat 17 марта.

Как утверждает ученый, на разработку вакцины и эффективных лекарств требуются месяцы или даже годы. Учитывая такие временные рамки, последствия длительных ограничений полностью невозможно предугадать.

Специалист подчеркнул, что введенные меры по карантину создают долгосрочную нагрузку для системы здравоохранения стран, в то время как вирус имеет короткую критическую фазу распространения. Распределение усилий врачей на борьбу с коронавирусом может привести к росту смертности от других распространенных заболеваний и состояний, таких как сердечные приступы, инсульты, травмы, кровотечения, так как такие пациенты не получат необходимого лечения.

В числе возможных негативных последствий карантина Иоаннидис также указывает то, что у детей, помещенных на карантин, из-за отсутствия контактов с ровесниками может не сформироваться нормальный иммунитет, что сделает их уязвимыми для проблем со здоровьем в будущем.

К тому же масштабная изоляция наносит удар по мировой экономике, что, в свою очередь, сказывается на психологическом здоровье людей. Всемирный карантин может повлечь за собой финансовый кризис, распад социальной структуры, массовые беспорядки в отдельных странах, вплоть до столкновений между гражданами.

Ранее 19 марта стало известно, что ученые из лаборатории Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сделали под микроскопом первые снимки коронавируса SARS-CoV-2. Российским специалистам удалось расшифровать геном вируса.

Вспышка COVID-19 была впервые выявлена в китайском Ухане в декабре 2019 года. По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболели 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек.За последние недели очаг эпидемии коронавируса переместился в Европу.

За сутки число заболевших коронавирусной инфекцией в России увеличилось и 19 марта составило 199. Большая часть заразившихся — москвичи.