Чиновник провел мастер-класс по изготовлению маски за минуту

Власти Ростова-на-Дону посоветовали горожанам самостоятельно изготавливать защитные маски, чтобы избежать заражения коронавируской инфекцией COVID-19. Начальник Управления торговли и бытового обслуживания города Константин Тихонов показал в четверг, 19 марта, мастер-класс, как за минуту изготовить маску.

Для изготовления самодельного средства индивидуальной защиты понадобятся рулон плотных салфеток, канцелярские резинки и степлер.

«Набор из подручных средств — все стоит 500 рублей. Из этого набора можно сделать 1000 масок, то есть себестоимость одной маски — 50 копеек», — цитирует чиновника телеканал «Звезда».

Перед работой необходимо продезинфицировать руки антисептиком. По словам Тихонова, маска должна быть четырехслойная. Нужно взять две салфетки, сложить их, и получится четыре слоя. Затем надо взять резинки, сделать «технологический загиб» на салфетках, продеть резинку и закрепить загиб степлером в нескольких местах.

По словам чиновника, такая маска не уступает покупным по защитным свойствам.

Ранее 19 марта министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил в ходе визита на завод антисептиков Sanitelle, что дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, население увидит улучшение уже к следующему понедельнику, сообщает RT. Также он подчеркнул, что ритейлеры закупили продукты питания, которых хватит как минимум на два месяца.

В этот же день в Роспотребнадзоре подчеркнули, что людям, которые находятся на карантине, запрещается покидать свой дом, даже для того, чтобы выкинуть мусор, купить продукты или получить посылку, передает НСН. Также в ведомстве напомнили, что срок действия одной маски составляет 2-3 часа, и ее повторное использование недопустимо.

По последним данным на 19 марта, в России за последние сутки число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 52, до 199, сообщает телеканал «360». Среди заболевших — 188 россиян, 11 человек являются гражданами других стран. Летальных исходов с момента распространения COVID-19 в РФ не зафиксировано.

Все граждане, у кого подтвердился коронавирус, изолированы в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, определен, за ними будет установлен медицинский контроль. Под наблюдением врачей остаются более 22 тыс. человек. Пятеро пациентов в России уже выздоровели, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.