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Мантуров пообещал спад дефицита антисептиков в аптехках

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Фото: РИА Новости
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Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, население увидит улучшение уже к следующему понедельнику. Об этом заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе визита на завод антисептиков Sanitelle, сообщает «РИА Новости» в четверг, 19 марта.

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«Что касается лечебных учреждений, федеральных и региональных органов исполнительной власти, во всех местах уже поступают достаточные объемы. И в аптеках, мы рассчитываем на то, что население увидит эти объемы также примерно к понедельнику следующей недели», — сказал министр.

Он отметил, что это не значит, что антисептики не поступают сегодня. Однако объемы потребления кратно превышают то, что завозят в аптеки и в торговые объекты. «Мы исходим из того, что наша промышленность в состоянии обеспечить всю ту потребность, которая есть на сегодняшний день», — заключил Мантуров.

Кроме того, министр заявил, что ритейлеры закупили продукты питания, которых хватит как минимум на два месяца. «Работа с поставщиками совместно с Минсельхозом проводится в ежесуточном режиме для того, чтобы не было никаких перебоев, в первую очередь, в логистических центрах», — сказал он.

Мантуров выразил надежду на снижение ажиотажа в ближайшие дни с учетом того, что «население видит, что никакого дефицита ни по одной номенклатуре в торговых сетях нет». Он отметил, что, к сожалению, скупаемая гражданами продукция «не будет в итоге использована».

Минпромторг совместно с Минсельхозом и Федеральной антимонопольной службой следят, чтобы цены на продукты питания не росли. По словам Мантурова, Федеральная налоговая служба в онлайн-режиме отслеживает через контрольно-кассовые аппараты стоимость по 47 позициям товаров. «Это и продукты питания, и другая социально значимая продукция», — заключил он.

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