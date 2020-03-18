В Минпромторге пообещали устранить дефицит медицинских масок в ближайшее время

Дефицит медицинских масок в аптеках будет устранен в ближайшее время. Об этом 18 марта заявил замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

«Если раньше, в обычное время, на маски был спрос 400 тыс. в год, то сейчас все требуют десятки, сотни миллионов. Мы сейчас наладим производство масок, в этом нет никаких проблем. В ближайшее время маски пойдут в аптеки и в них не будет никакого дефицита», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне стало известно, что Фонд развития промышленности РФ из-за распространения коронавируса может ускорить выдачу займов производителям медицинских масок и антисептиков.

Вспышка инфекции SARS-CoV-2 стала распространяться в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. По данным международного статистического бюро Worldometers по состоянию на 18 марта, во всем мире заразились 197 802 человека, умерли 7955, а излечились 81 695 пациентов.

В России подтверждено 147 случаев заболевания.