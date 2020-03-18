Прямой эфир
Сюжет:

В Минпромторге пообещали устранить дефицит медицинских масок в ближайшее время

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дефицит медицинских масок в аптеках будет устранен в ближайшее время. Об этом 18 марта заявил замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Режим нераспространения: Путин проконтролировал борьбу с COVID-19
Президент рассказал о работе над экспресс-тестом и вакциной от коронавируса

«Если раньше, в обычное время, на маски был спрос 400 тыс. в год, то сейчас все требуют десятки, сотни миллионов. Мы сейчас наладим производство масок, в этом нет никаких проблем. В ближайшее время маски пойдут в аптеки и в них не будет никакого дефицита», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне стало известно, что Фонд развития промышленности РФ из-за распространения коронавируса может ускорить выдачу займов производителям медицинских масок и антисептиков.

Вспышка инфекции SARS-CoV-2 стала распространяться в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. По данным международного статистического бюро Worldometers по состоянию на 18 марта, во всем мире заразились 197 802 человека, умерли 7955, а излечились 81 695 пациентов.

В России подтверждено 147 случаев заболевания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Всем посетителям судов Москвы будут измерять температуру
Мишустин поручил приостановить до 1 мая налоговые и таможенные проверки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020