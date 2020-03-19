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В России утвердили список медизделий с особым порядком регистрации

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Правительство России утвердило перечень медицинских изделий, которые подлежат особому порядку госрегистрации. Соответствующий документ в четверг, 19 марта, опубликован на сайте кабмина.

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В список вошли 36 видов изделий, в том числе халаты, маски, бахилы, респираторы и перчатки.

«Это позволит в короткие сроки вводить в обращение медицинские изделия, необходимые для предупреждения распространения инфекционных заболеваний», — сообщили в российском правительстве.

Ранее в этот же день медики рассказали, что можно использовать в качестве альтернативы медицинской маске.

18 марта замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что дефицит медицинских масок в аптеках будет устранен в ближайшее время.

В Фонде развития промышленности России 17 марта заявили, что из-за распространения коронавируса выдача займов производителям медицинских масок и антисептиков может быть ускорена.

Вспышка вируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, была впервые выявлена в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский Ухань. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии.

По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело 225 647 человек, вылечились почти 86 тыс. пациентов, умерли 9278 человек. В России к настоящему моменту зарегистрированы 147 случаев заболевания коронавирусом. Одна из пациенток московской больницы скончалась. По данным оперативного штаба, причиной ее гибели стал оторвавшийся тромб.

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