Инфекционист рассказал об альтернативе медицинским маскам

Для эффективной защиты от вирусов лучше всего выбирать четырехслойные медицинские маски, а также защищать глава и чаще мыть руки, рассказал в интервью радио Sputnik директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист Георгий Викулов.

По словам медика, если под рукой не оказалось маски, ее можно заменить или сделать из подручных средств.

«Из бинта можно сделать временную маску, что бывает в военно-полевых условиях, когда не хватает одноразовых масок. Но если рядом не будет других средств и будут кашляющие и чихающие, не помешает закрыться шарфом», – указал Викулов.

Такие средства защиты можно использовать не более двух часов. Кроме того, врач раскритиковал советы, появившиеся в интернете, о якобы необходимости пропитывать маски антисептиками.

Он отметил, что для защиты от инфекции важен механический барьер. Также необходимо помнить о возможном заражении через слизистые, поэтому стоит защищать глаза.

«Можно надевать «нулевые» очки, специальные медицинские очки. Обычные солнцезащитные очки представляют определенную защиту, хоть и не абсолютно закрывают глаза», – добавил Викулов

18 марта, врач-инфекционист, эпидемиолог Сато Акихиро рассказал, какую следует соблюдать дистанцию людям во избежание заражения коронавирусом.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К настоящему моменту заболевание распространилось в большинстве стран мира. Всего заразились более 190 тыс. человек, около 8 тыс. скончались.