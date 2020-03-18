В Челябинске пресекли вывоз нескольких тонн медицинских изделий в Казахстан

Челябинские таможенники на границе с Казахстаном задержали автомобиль с запрещенными к вывозу медицинскими изделиями. Об этом 18 марта сообщил телеканал «Звезда».

Машину остановили для проверки в пункте пропуска «Бугристое». В ходе досмотра было обнаружено 1,5 млн пар бахил, 3 тыс. упаковок ваты, свыше 200 тыс. спиртовых салфеток, а также одноразовые пеленки, лейкопластыри, перекись водорода и раствор хлоргексидина. Общий вес задержанного товара составил около 4 т.

По словам начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Дениса Цымбала, фура перевозила товар из города Химки в Караганду. Изделия изъяты, проводится административное расследование по ст. 16.3 КоАП РФ о несоблюдении запретов или ограничений на ввоз и вывоз товаров, предусматривающей штраф и конфискацию товара.

В начале марта из России запретили вывозить медицинские маски и костюмы химзащиты, а также ряд других средств противовирусного характера. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Срок запрета действует до 1 июня. Запрет не распространяется на средства, предназначенные для личного пользования.