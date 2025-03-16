Экипаж Crew Dragon после стыковки перешел на борт МКС

Экипаж американского многоразового корабля Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Кириллом Песковым вслед за стыковкой в воскресенье с Международной космической станцией (МКС) перешел на ее борт. Об этом 16 марта сообщило NASA.

«Космонавты вошли на Международную космическую станцию (МКС) вскоре после открытия люков между космической станцией и космическим кораблем Crew Dragon», — говорится в сообщении.

Стыковка Crew Dragon с МКС была совершена в этот день в 07:04 по московскому времени. Кроме Кирилла Пескова в экипаж корабля были включены астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

NASA 15 марта опубликовало заявление, что Crew Dragon стартовал из Космического центра имени Кеннеди во Флориде к МКС. До этого NASA несколько раз объявляло о переносе запуска. Изначально он должен был состояться 12 марта.