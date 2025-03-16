Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым пристыковался к МКС

Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом «Роскосмоса» Кириллом Песковым пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом 16 марта сообщили в NASA.

«Стыковка Crew Dragon с МКС была совершена в 00:04 по времени Восточного побережья США (в 07:04 мск. — Ред.)», — говорится в сообщении.

После подключения корабля к переднему порту модуля Harmony члены экипажей Dragon и МКС начнут проводить проверки на герметичность и герметизацию между космическим кораблем и станцией в рамках подготовки к открытию люка, запланированному примерно на 1:45 по восточному времени (8:45 мск).

15 марта NASA опубликовало заявление, что Crew Dragon стартовал из Космического центра имени Кеннеди во Флориде к МКС. До этого NASA несколько раз объявляло о переносе запуска. Изначально он должен был состояться 12 марта. Кроме Кирилла Пескова в экипаж корабля были включены астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).