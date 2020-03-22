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Глава минфина США отказался говорить о начале рецессии в экономике страны

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Фото: REUTERS/Mary F. Calvert
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Министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox Business отказался сказать, началась ли рецессия в экономике США из-за распространения коронавируса.

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«Это технический, не релевантный вопрос», — объяснил он журналисту. По словам Мнучина, власти США ожидают резкого подъема экономики в III квартале 2020 года. Рецессия определяется специалистами как два подряд квартала экономического спада.

Накануне США вышли на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом, уступив Китаю и Италии, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса. К 21 марта в Штатах было зарегистрировано 25 493 тыс. больных COVID-19, скончались 307 человек.

20 марта президент США Дональд Трамп объявил о принятии новых мер по защите населения от пандемии COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. В частности, американские граждане не будут выплачивать проценты по кредитам на образование на срок до 60 дней.

Глава Белого дома добавил, что по-прежнему не видит необходимости в объявлении общенационального карантина из-за вспышки COVID-19.

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