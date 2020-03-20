Трамп не посчитал необходимым введение карантина в США

Президент США Дональд Трамп все еще убежден в том, что необходимости в общенациональном карантине в стране на фоне распространения коронавируса нет. Об этом глава государства заявил в пятницу, 20 марта, на пресс-конференции в Белом доме.

«Это (введение карантина ―Ред) по существу сделано в Калифорнии, в Нью-Йорке ― двух очагах, вероятно, самых крупных очагах (распространения коронавируса в США. ― Ред.). <...> Если смотреть на Средний Запад, на другие районы, то они лишь следят по телевидению, но у них нет тех же самых проблем <…> Так что мы работаем с губернаторами, и я не думаю, что мы когда-либо сочтем это (введение карантина в стране ― Ред.) необходимым», ― цитирует его ТАСС.

В настоящее время в Соединенных Штатах выявлено 16 609 зараженных коронавирусом, при этом 225 человек скончались, а 125 ― выздоровели.

Ранее в этот день сообщалось, что в штате Нью-Йорк зафиксировано более 7 тыс. случаев заражения коронавирусом, что составляет почти половину от всех зарегистрированных случаев в стране.

13 марта стало известно о первом зарегистрированном случае заболевания пневмонией нового типа в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Зараженная является сотрудницей дипмиссии Филиппин. Представительство страны было закрыто, а все сотрудники были помещены на карантин.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 268 тыс. человек, вылечились более 90 тыс. пациентов, умерли 11 187 человека.