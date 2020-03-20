Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Вашингтоне

В Вашингтоне зафиксирована первая смерть от коронавируса. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщила мэр столицы США Муриэл Баузер.

Жертвой инфекции стал 59-летний мужчина. Он поступил в одну из местных больниц с кашлем и высокой температурой на прошлой неделе.

Как сообщила Баузер, на 8:00 вечера 19 марта число случаев инфицирования коронавирусом в городе за сутки увеличилось на 32, достигнув 71.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CоV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. В США 20 марта, по данным Worldometer, число случаев заражения достигло 16 545, умерло 225 человек.

Всего в мире заразились более 254,6 тыс. человек, более 10,4 тыс. скончались, выздоровели свыше 87,3 тыс. человек.