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Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Вашингтоне

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Фото: Global Look Press/Evan Golub/ZUMAPRESS
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В Вашингтоне зафиксирована первая смерть от коронавируса. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщила мэр столицы США Муриэл Баузер.

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Жертвой инфекции стал 59-летний мужчина. Он поступил в одну из местных больниц с кашлем и высокой температурой на прошлой неделе.

Как сообщила Баузер, на 8:00 вечера 19 марта число случаев инфицирования коронавирусом в городе за сутки увеличилось на 32, достигнув 71.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CоV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. В США 20 марта, по данным Worldometer, число случаев заражения достигло 16 545, умерло 225 человек.

Всего в мире заразились более 254,6 тыс. человек, более 10,4 тыс. скончались, выздоровели свыше 87,3 тыс. человек.

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