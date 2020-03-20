В штате Нью-Йорк коронавирусом заразились более 7 тыс. человек

В штате Нью-Йорк в США зафиксировано более 7 тыс. случаев заражения коронавирусом, что составляет почти половину от всех зарегистрированных случаев в Соединенных Штатах. Об этом в пятницу, 20 марта, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

«Чем больше в штате делают тестов, тем больше вы получите положительных результатов. На душу населения мы проводим тестов больше, чем Китай или Южная Корея», ― цитирует его «Интерфакс».

По словам губернатора, в штате за сутки количество зафиксированных случаев увеличилось почти на 3 тыс., в настоящее время число заболевших составляет 7102 человека. При этом 4408 случаев зарегистрировано в городе Нью-Йорк.

В настоящее время в Соединенных Штатах выявлено 16 073 зараженных коронавирусом, при этом 219 человек скончались, а 125 ― выздоровели.

Накануне Куомо призвал компании, чьи офисы находятся в штате, перевести 75% сотрудников на удаленную работу. Также губернатор подчеркнул, что не планирует вводить карантин в городе Нью-Йорк.

Ранее 17 марта сообщалось, что мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рассказал об открытии пяти диагностических центров для тестирования людей на коронавирусную инфекцию прямо в автомобиле.

13 марта стало известно о первом зарегистрированном случае заболевания пневмонией нового типа в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Зараженная является сотрудницей дипмиссии Филиппин. Представительство страны было закрыто, а все сотрудники были помещены на карантин.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 258 тыс. человек, вылечились почти 90 тыс. пациентов, умерли 10 544 человека.