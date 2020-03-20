В США угнали фургон с туалетной бумагой

Полицейские американского штат Северная Каролина обнаружили угнанный фургон с 18 тыс. фунтов (боле 8,1 тыс. кг) туалетной бумаги. Об этом сообщает Fox News в пятницу, 20 марта.

О пропаже фуры с товаром стало известно в среду. Правоохранители выследили транспортное средство и остановили на одной из федеральных трасс. В фургоне оказалась не только туалетная бумага, но также бумажные полотенца и прочие товары, на которые в магазинах вырос спрос из-за вспышки пневмонии COVID-19.

Угонщиком оказался сам водитель, который должен был доставить товар. Его имя полицейские называть отказались, отметив, что тема туалетной бумаги в обществе «сегодня довольно чувствительна» — на фоне распространения коронавируса в США этот товар стал одним из самых дефицитных.

Так, в городе Ньюпорт (штат Орегон) участились звонки в 911 от жителей с жалобой, что у них закончилась туалетная бумага. В полиции попросили этого не делать, отметив, что люди в этой ситуации могут справиться и без помощи спасателей, и предложили альтернативу туалетной бумаге.

Ажиотаж на туалетную бумагу наблюдается и в Австралии. В начале месяца три посетительницы одного из супермаркетов устроили драку из-за упаковки этого товара. Некоторые граждане начали воровать туалетную бумагу из общественных туалетов.

Ученые такую ситуацию объясняют подготовкой к долгому карантину, влиянием интернета и отсутствием домашних запасов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 20 марта, всего в мире подтверждено свыше 209 тыс. случаев заболевания, скончались 8778 человек.