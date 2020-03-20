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Премьер-министр Польши объявил режим эпидемии

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Фото: REUTERS/Cezary Aszkielowicz/Agencja Gazeta
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Режим эпидемии вводится на территории Польши на фоне распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 20 марта, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

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«Мы вводим режим эпидемии», ― цитирует его «РИА Новости».

При этом глава польского правительства отметил, что такое решение предоставляет властям новые возможности, однако также влечет за собой и некоторые последствия.

В настоящее время в стране зафиксировано 411 случаев заражения коронавирусом, при этом пять человек скончались, а еще 13 ― выздоровели.

Ранее 16 марта Польша приостановила внутренние авиарейсы по стране на фоне распространения коронавируса, а до этого, 13 марта, польские власти закрыли въезд в страну для иностранцев.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 267 тыс. человек, вылечились более 90 тыс. пациентов, умерли 11 193 человека.

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