Минск надеется на разрешение Москвой транзита белорусским туристам

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выразил надежду на разрешение Россией транзита по своей территории белорусских туристов всеми видами транспорта. Соответствующее заявление сделал глава внешнеполитического ведомства республики в пятницу, 20 марта.

По его словам, такое решение с российской стороны будет соответствовать положениям Союзного государства и соглашению о правах граждан Белоруссии.

«Будем надеяться, что будет принято четкое конкретное решение, которое позволит белорусским гражданам вернуться на родину из третьих стран, куда они приехали по линии российских туроператоров, и транзитом передвигаться по территории России с использованием всех видов транспорта», — цитирует ТАСС слова Макея.

Также министр заявил, что не согласен с мнением Москвы о несоблюдении Минском рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с коронавирусом. По его словам, все белорусские действия по борьбе с эпидемией скоординированы с ВОЗ, являются эффективными и не препятствуют торгово-экономическим взаимодействиям.

Ранее в пятницу посольство Белоруссии сообщило в Twitter, что в 115 белорусских туристов были доставлены самолетом авиакомпании «Белавиа» в Минск из московского аэропорта Внуково.

19 марта между Макеем и главой МИД России Сергеем Лавровым, по данным МИД Белоруссии, состоялся телефонный разговор. Главы внешнеполитических ведомств стран обсудили беспрепятственное возвращение на родину граждан Белоруссии через территорию России. Стороны договорились «об активизации совместной работы по оперативному поиску путей разрешения указанных острых вопросов».

18 марта стало известно, что из-за распространения коронавируса железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет приостановлено на всех направлениях, кроме основных. Позже стало известно, что два поезда продолжат движение между Россией и Белоруссией.

16 марта Россия частично закрыла границу с Белоруссией из-за СOVID-19. В Кремле выражали надежду на понимание со стороны Минска. Однако Лукашенко такой шаг раскритиковал, заявив, что Москва закрыла границу в одностороннем порядке, да и «закрывать нечего», ведь граница между странами не демаркирована.

Согласно данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, в Белоруссии коронавирусом заразились 69 человек, а 15 — вылечились.

В России за сутки зарегистрировано 54 новых пациента с коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся в стране достигло 253, из них 133 случая — в Москве.