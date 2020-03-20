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В Сербии зафиксирована первая смерть от коронавируса

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Фото: REUTERS/Marko Djurica
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В Сербии первый человек умер от коронавируса. Об этом в пятницу, 20 марта, заявила премьер-министр страны Ана Брнабич.

«К сожалению, в Республике Сербия мы потеряли первую человеческую жизнь из-за коронавируса. Несколько часов назад в клиническом центре Воеводины в Нови-Саде скончался 59-летний мужчина из города Кикинда», ― цитирует ее «РИА Новости».

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Также Брнабич добавила, что в настоящее время в Сербии зафиксировано 135 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, она добавила, что в стране с 20:00 (22:00 мск) закроются кафе и рестораны, а также будет остановлен городской транспорт.

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил о введении на территории страны карантина и закрытии всех границ из-за угрозы распространения коронавируса.

Также 19 марта сообщалось, что власти страны полностью остановили авиасообщение с другими государствами в целях борьбы с распространением заболевания. В аэропорты самолеты смогут прибывать только после получения специального разрешения правительства Сербии. На какой срок вводятся данные ограничения, не сообщается.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 265 тыс. человек, вылечились более 90 тыс. пациентов, умерли 11 186 человек.

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